Стоимость обязательной автостраховки изменится в Казахстане

С 2024 года изменится стоимость обязательного автострахования. Теперь на цену будет влиять аварийность региона регистрации авто. Чем меньше аварийность в регионе, тем меньше выплат осуществляет страховая компания и, соответственно, тем меньше должен быть страховой тариф, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Сейчас при определении размера страховой премии в расчёт берется возраст водителя и стаж вождения, тип автотранспорта, срок его эксплуатации, регион регистрации автомобиля и аварийность водителя (скидки или надбавки за дисциплину).

"Новый порядок определения стоимости автостраховки предполагает корректировку параметра региона регистрации транспортного средства путём применения поправочных коэффициентов в зависимости от аварийности региона. Поправочные коэффициенты будут определяться ежегодно посредством автоматизированного расчета в Единой базе данных по страхованию. При этом все действующие иные критерии, в том числе история вождения сохраняются", - пояснили в ведомстве.

В октябре Агентством утверждены поправочные коэффициенты на 2024 год, которые будут применяться к каждому региону регистрации авто. Предварительно ожидается снижение стоимости автостраховки в 11 регионах страны. В Алматы на 18 процентов, в Атырауской области - на 29 процентов. Повышение произойдёт в семи регионах (например, в Астана на пять процентов, Шымкенте - на девять процентов). Только в Карагандинской и Улытауской областях изменений не будет.

Страховые организации имеют право на увеличение или уменьшение поправочных коэффициентов на +/-10 процентов один раз в год.