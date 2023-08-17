Сточные воды залили улицу на левобережье Астаны
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Сточные воды залили часть дороги на улице Туркестан в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГКП "Астана Су Арнасы".
Причина — утечка сточных вод из канализационного колодца, сообщает коммунальное предприятие.
"Сразу после обнаружения проблемы на место утечки была направлена аварийная бригада. В ходе обследования выявлено, что засор канализационной сети вызвал строительный мусор. Работники оперативно очистили систему и остановили утечку", — сообщается в пресс-релизе.
Потребителей просят соблюдать правила использования канализационной системы.
"Бригады по ремонту квартир зачастую спускают в канализацию тряпки, целлофаны, верёвки для упаковки кирпичных поддонов, различные строительные смеси, а также средства гигиены и твёрдую пищу. Ваше содействие поможет предотвратить подобные инциденты в будущем", — обратились к астанчанам в "Астана Су Арнасы".
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