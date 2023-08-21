Сто килограммов наркотиков и деньги нашли в гараже жителя Актобе

Осужден житель Актобе, в гараже которого обнаружено сто килограммов наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Полицейские обнаружили в гараже в кооперативе на проспекте Санкибай батыра мешки, в которых было около ста килограммов марихуаны, более килограмма гашиша и около полутора миллиона тенге. Товар принадлежал 34–летнему актюбинцу. На днях уголовное дело против него рассмотрели в суде и приговорили за наркоторговлю к 12 годам колонии.

Отмечается, что участились задержания закладчиков и наркокурьеров. Они получают от 10 лет лишения свободы за распространение синтетических наркотиков. В то же время нет никаких сообщений о задержании их "работодателей". Закладчики ничего не знают о них, так как всю переписку с ними ведут в месседжере Telegram.