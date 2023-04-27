Сто килограммов карася вымерзло на озере в СКО

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Порядка ста килограммов карася погибло на озере Теренколь в Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Это первый в нынешнем году факт замора, сообщили в Есильской межобластной бассейновой инспекции. Чтобы выяснить, почему погибла рыба, на озеро выезжала рабочая комиссия. Специалисты отобрали необходимые пробы. Стоит отметить, что этот водоём находится в аренде и закреплён за пользователем для промыслового рыболовства.

"Предварительная причина гибели – промерзание мелководных участков водоёма. Глубина данного водоёма — 1,5 метра", — сказал руководитель отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Ильдар Какимов.