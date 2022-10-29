"Стиральную машину" для мытья людей создают в Японии

Фото: ixbt.com

Вся процедура помывки человека займёт около 15 минут.

Компания Science Co. Ltd. из Японии, которая производит насадки для душа и иные подобные товары, планирует выпустить "стиральную машину" для людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

Новинка называется Project Usoyaro и будет представлена в 2025 году на выставке в Осаке. Примечательно, что эта система разрабатывается "по мотивам" закрытой ультразвуковой ванной, которую в 1970 году показала Sanyo Electric.

ixbt.com/ модель 70-х годов

Новая ванна будет оснащена датчиками для мониторинга состояния пользователя, его пульса и других показателей. Также в системе будет экран и динамики для вывода расслабляющего изображения и звука.

Пока что в сети появились только изображения концепта, так что неясно, есть ли уже готовый образец. Однако, по словам разработчиков, такая ванна позволит пользователю помыться и отдохнуть после тяжёлого дня. Вся процедура займёт порядка 15 минут.

Отметим, что прототип Sanyo Electric так и не вышел на рынок, однако новую версию планируется сделать массовой. Цена пока неизвестна, также неясно, будет ли новинка доступна за пределами Японии.