Стипендии, зарплаты, цифровой университет: о чём рассказал глава Миннауки Токаеву

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту было доложено о том, что во исполнение его поручений принята Концепция развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы.

Саясат Нурбек сообщил, что с сентября 2023 года в Казахстане размер стипендии по программе бакалавриата увеличен на 20%, по программам магистратуры и докторантуры – на 15%. Размер заработной платы профессорско-преподавательского состава вузов повышен с 160 тыс. тенге до 350 тыс. тенге, в национальных вузах – с 228 тыс. тенге до 400 тыс. тенге.

Глава Миннауки доложил о сокращении дефицита мест в студенческих общежитиях в 3 раза – с 55 050 в 2022 году до 17 488 в октябре 2023 года.

Кроме того Саясат Нурбек рассказал о развитии инфраструктуры и цифровой архитектуры высшего образования, в том числе о строительстве кампусов КазНУ имени аль-Фараби и ЕНУ имени Л.Н.Гумилева.

По информации главы ведомства, министерством разрабатывается модель цифрового университета.

"21 вуз входит в рейтинг QS, 4 вуза – в Times Higher Education. До конца года будут функционировать филиалы 8 ведущих зарубежных университетов. Приступил к работе Нацсовет по науке и технологиям при Президенте. Средняя заработная плата ученых выросла в 2 раза, достигнув 252 тыс. тенге. Введено прямое финансирование НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями. Общий бюджет науки на 2023-2025 годы увеличился в 3,3 раза и составил 643 млрд тенге", - добавил министр.

Он также отметил, что ученые Satbayev University разработали технологию получения селена с чистотой 99,5%. Данный химический элемент широко применяется в медицине, электронике и производстве стекла. Благодаря открытию Казахстан сможет экспортировать этот редкий металл по значительно более выгодным ценам.

В завершение Глава государства дал ряд поручений по повышению уровня образования, стимулированию инноваций, улучшению качества научных исследований, а также сокращению дефицита мест в студенческих общежитиях.