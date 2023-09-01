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Стимулировать темпы развития МСБ Правительству поручено в "ручном режиме"

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Стимулировать темпы развития МСБ Правительству поручено в "ручном режиме" Сегодня, 12:40
Сегодня, 12:40
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, указал на необходимость укрупнения субъектов малого предпринимательства, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Принятые в последние годы меры обеспечили стабильный рост малого и крупного бизнеса. Однако темпы развития среднего предпринимательства недостаточны.

"Для успешного перехода на новую экономическую модель придется поднимать его практически в "ручном режиме". В первую очередь необходимо устранить перекосы, сдерживающие средний бизнес. Не секрет, что большая его часть, вырастая, дробится, чтобы остаться в "удобном" сегменте малого бизнеса", - сказал президент.

Глава государства поручил правительству внести изменения в законодательство, стимулирующие укрупнение субъектов малого предпринимательства.

"В стране не так много успешных средних предприятий, активно осваивающих рынки. Их нужно поддерживать. По каждому из них надо составить конкретный план, нацеленный на увеличение возможностей и расширение производства в два-три раза", - пояснил Токаев.

Также Касым-Жомарт Токаев предложил объединить программы "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей" в комплексную программу поддержки малого и среднего предпринимательства".

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