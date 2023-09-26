Стаями бродят в лесу: более 600 человек пострадали от укусов собак в СКО

Больше 600 жителей Северо-Казахстанской области пострадали от укусов бродячих собак с начала года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Жители села Байтерек в СКО из-за роста бродячих собак боятся отпускать детей на улицу без присмотра взрослых. Даже в школу, которая находится рядом, стараются отвозить на машине.

С начала года за медицинской помощью обратились свыше 600 человек, сообщили санврачи.

"Это серьёзная проблема для нас. Сегодня выгнал овец на пастбище, одну из них загрызли. Они как волки, стаями бродят в лесу. Надо же принимать какие-то меры. Через дорогу от посёлка Байтерек находится свалка, которую облюбовали десятки бездомных собак. К вечеру они бегут в село – рассказывают жители. Но ничего с этим поделать власти пока не могут. Отлавливать бродячих животных нет смысла, так как их попросту некуда везти", - говорит житель с. Байтерек Жупархан Мусабай.

По словам пресс-секретаря областного Управления ветеринарии Аманжола Нуртазина, выделено 0,5 гектаров земли близ села Ольшанка, где будет построен временный пункт содержания бездомных животных.