Стаями бродят в лесу: более 600 человек пострадали от укусов собак в СКО
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Больше 600 жителей Северо-Казахстанской области пострадали от укусов бродячих собак с начала года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Жители села Байтерек в СКО из-за роста бродячих собак боятся отпускать детей на улицу без присмотра взрослых. Даже в школу, которая находится рядом, стараются отвозить на машине.
С начала года за медицинской помощью обратились свыше 600 человек, сообщили санврачи.
"Это серьёзная проблема для нас. Сегодня выгнал овец на пастбище, одну из них загрызли. Они как волки, стаями бродят в лесу. Надо же принимать какие-то меры. Через дорогу от посёлка Байтерек находится свалка, которую облюбовали десятки бездомных собак. К вечеру они бегут в село – рассказывают жители. Но ничего с этим поделать власти пока не могут. Отлавливать бродячих животных нет смысла, так как их попросту некуда везти", - говорит житель с. Байтерек Жупархан Мусабай.
По словам пресс-секретаря областного Управления ветеринарии Аманжола Нуртазина, выделено 0,5 гектаров земли близ села Ольшанка, где будет построен временный пункт содержания бездомных животных.
"На него выделено 30 миллионов тенге. Там будут помещены домашние животные, оставшиеся без надзора хозяев. Согласно Закону отстрел отменён, даже если поймают, отстрелять собаку нельзя", - сказал он.
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