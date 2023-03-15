Стать инвестором может не каждый: какие виды деятельности запрещены в Казахстане

Фото: bankstoday.ne

С февраля текущего года для крупных инвесторов значительно расширены возможности по запуску новых и модернизации действующих проектов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Соответствующие поправки в постановление правительства "О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инвестиций" подписал премьер-министр Алихан Смаилов.

Согласно внесённым поправкам исключён перечень приоритетных видов деятельности для юридических лиц, планирующих заключить с правительством соглашение об инвестиционных обязательствах. Данное соглашение фиксирует налоговые ставки на срок до 10 лет, а инвестор в обмен обязуется вложить значительные средства в запуск или модернизацию какого-либо производства, обучение казахстанских кадров и т.д.

Кроме того, определён список запрещенных видов деятельности. Это значит, что теперь крупная компания или предприниматель могут свободно выбирать любое направление для инвестиций, если оно не внесено в данный список, и заключать с правительством соглашение об инвестиционных обязательствах.

В частности, к запрещённым видам отнесены:

производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции

проведение лотереи

деятельность в сфере игорного бизнеса и другое

В общей сложности 14 пунктов. По всем остальным направлениям ограничений нет.