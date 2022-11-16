Старые шлёпанцы Стива Джобса проданы на аукционе за рекордную сумму

Фото: appleinsider.com

Биркенштоки основателя компании Apple Стива Джобса проданы на аукционе в США за 218 750 долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Apple Insider.

Замшевые шлёпанцы бренда Birkenstocks, согласно описанию лота на сайте аукционного дома Julien's Auctions, Джобс носил в 1970-1980-х годах. Они хранились у Марка Шеффа, управляющего домом Стива Джобса.

Их стартовая цена была 60 тысяч долларов. Имя покупателя не раскрывается. Вместе с обувью ему также вручат NFT с изображением шлёпанцев.