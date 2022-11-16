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  • Старые шлёпанцы Стива Джобса проданы на аукционе за рекордную сумму
appleinsider.com Сегодня, 07:35
111
Сегодня, 07:35
111
Фото: appleinsider.com

Старые шлёпанцы Стива Джобса проданы на аукционе за рекордную сумму

Биркенштоки основателя компании Apple Стива Джобса проданы на аукционе в США за 218 750 долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Apple Insider.

Замшевые шлёпанцы бренда Birkenstocks, согласно описанию лота на сайте аукционного дома Julien's Auctions, Джобс носил в 1970-1980-х годах. Они хранились у Марка Шеффа, управляющего домом Стива Джобса. 

Их стартовая цена была 60 тысяч долларов. Имя покупателя не раскрывается. Вместе с обувью ему также вручат NFT с изображением шлёпанцев. 

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#Стив Джобс #аукцион
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:35
111
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