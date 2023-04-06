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Стартует продажа коллекционных монет Togyzqumalaq в Казахстане
Нацбанк объявил о том, что с 10 апреля начнётся продажа коллекционных монет TOǴYZQUMALAQ из серии "Обряды, национальные игры Казахстана", передаёт BaigeNews.kz.
Монеты изготовлены из серебра (с применением технологии точечного золочения, одностороннего оксидирования и интерференционного радужного покрытия). Масса каждой - 31,1 грамма, диаметр - 38,61 миллиметра, качество proof и black-proof. Номинал 500 тенге, тираж 3 000 штук.
А также из мельхиора массой 15 граммов, диаметром 33 миллиметра, качеством brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 20 000 штук.
Есть ещё монеты из сплава нейзильбер массой 11,17 грамма, диаметром 31 миллиметра, качеством изготовления uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 100 000 штук.
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