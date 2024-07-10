Стартует приём заявлений для поступления в докторантуру в Казахстане

11 июля стартует приём заявлений для участия во вступительном экзамене в докторантуру (ВЭД), передаёт BaigeNews.kz.

Регистрация на участие в экзамене будет проходить на сайте Национального центра тестирования. Для поступления в докторантуру можно выбрать лишь одно высшее учебное заведение и одну группу образовательных программ.

В случае если поступающему необходимо внести изменения в поданное заявление (город сдачи тестирования, группу образовательных программ, язык сдачи тестирования), ему предоставляется возможность редактирования или удаления заявления до закрытия базы (до 3 августа).

Информация о месте и времени проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 9 августа.