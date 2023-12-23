Стартует приём документов от казахстанцев для бесплатного обучения в вузах Китая
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Стартует приём документов от претендентов на образовательные гранты для обучения в вузах Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр международных программ.
Китайское правительство предоставляет 155 грантов на обучение по государственным стипендиям КНР на 2024-2025 учебный год по программам: бакалавриат, магистратура, докторантура.
Грант предусматривает покрытие следующих расходов: бесплатное обучение, ежемесячная стипендия (для программ бакалавриата – 2500 юаней, магистратура – 3000 юаней, докторантура – 3500 юаней), медицинская страховка, проживание в общежитии. Остальные расходы покрываются обладателем гранта самостоятельно.
Претенденты для участия в конкурсном отборе до 29 января 2024 года должны пройти онлайн-регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета.
Приём документов будет осуществляться с 25 декабря 2023 года по 31 января 2024 года включительно посредством портала электронного правительства (Egov.kz).
Ознакомиться с инструкцией по подаче документов онлайн можно по ссылке либо нарочно в Центре международных программ.
Все подробности касательно подачи документов по данной ссылке.
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