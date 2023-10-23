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Стартовал шахматный турнир "Pavlodar OPEN-2023"

Сегодня, 02:31
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Pavlodarnews.kz Сегодня, 02:31
Сегодня, 02:31
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Фото: Pavlodarnews.kz

Шахматный турнир пяти континентов "Pavlodar OPEN-2023" стартовал в Павлодаре. В нем примут участие более 200 спортсменов из 20 стран мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Соревнования открыла импровизированная игра российского гроссмейстера Антона Демченко и победителя чемпиона мира Алишера Сулейменова.

Как сообщил международный гроссмейстер Петр Костенко, соревнования разделили на две секции по рейтингу ФИДЕ. В секции "А" собрались обладатели рейтинга 2000 и выше, в секции "Б" участники имеют рейтинги ниже 2000.

"У фаворита турнира Антона Демченко рейтинг 2608. В первой секции играют 86, во второй 140 шахматистов. Игра может длиться от 5-10 минут до 3-4 часов", - рассказал Петр Костенко.

Турнир пройдет с 21 по 31 октября. Регистрацию прошло 20 стран, прибудут более 200 спортсменов с рейтингом ФИДЕ 2000 и выше. Гарантированный призовой фонд – 23 миллиона тенге.

Нынешний турнир "Pavlodar-OPEN" – 23-й по счету. Первый прошёл в 2000 году. Тогда было 49 участников, только один из которых – представитель другой страны.

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