Стартовал приём заявок в детсады Алматы

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В Алматы стартует плановое массовое комплектование в государственные детские сады на сайте balabaqsha.bilimalmaty.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

В первую очередь распределение мест идёт для внеочередников (дети военнослужащих, дети родителей, трудящихся в специальных организациях) и первоочередников (дети с инвалидностью, с особыми образовательными потребностями, из многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети педагогов, дети, подошедшие в очереди и другие категории).В этом году в дошкольные организации Алматы планируется принять порядка 13 тысяч детей.

Отметим, что с 16 по 18 мая будут доступны места в специальные (коррекционные) дошкольные организации для детей 2021, 2020, 2019, 2018 годов рождения, чья очередь подошла. Свободные места будут доступны для всех 19 мая 2023 года в 6:57.

Во время комплектования мест первоочередникам на номер телефона родителя или опекуна ребёнка придёт уведомление о подошедшей очереди. После получения уведомления у родителя или опекуна есть три приоритетных рабочих дня, чтобы получить направление в детсад. Полученное направление необходимо предоставить в дошкольную организацию в течение пяти рабочих дней. По истечении этого времени направление аннулируется. При этом очередь ребёнка пойдёт в стоп-лист на 10 дней: в этот период он не может участвовать в распределении свободных мест. Через 10 дней очередь ребёнка восстановится. Отметим, что процесс распределения мест полностью автоматизирован.

Далее начнётся комплектование в детсады общего типа:

- первый этап для детей 2021 года рождения – 22 мая данные места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 7:00 23-25 мая.Свободные места будут доступны для всех очередников 26 мая в 6:57.

- второй этап для 2021 года рождения – 12 июня данные места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 7:00 13-15 июня. Свободные места будут доступны для всех очередников 16 июня с 6:57.

- первый этап для детей 2020 года рождения – 29 мая данные места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 7:00 с 30 мая по 1 июня.Свободные места будут доступны для всех очередников 2 июня в 6:57.

- второй этап для 2020 года рождения – 19 июня данные места будут доступны для внеочередников и первоочередниковс 07:00 20-22 июня. Свободные места будут доступны для всех очередников 23 июня с 6:57.

- 5 июня для детей 2019, 2018 годов рождения (очередников и первоочередников) места будут доступны с 07:00 6-8 июня. Свободные места будут доступны для всех очередников 9 июня с 6:57.

Таким образом, дошкольные организации размещают свободные места по понедельникам. Во вторник, среду и четверг они становятся доступны для внеочередников и первоочередников. В пятницу с 06.57 оставшиеся свободные места становятся доступны для всей очереди.

"Приём детей с направлениями в детсады будет осуществляться по мере выбытия детей с предшкольной группы, так как согласно типовым правилам деятельности дошкольных учреждений дети предшкольных групп могут посещать детсады до 1 августа", - сообщили в акимате Алматы.

Напомним, что информация о комплектовании групп, свободных местах, а также инструкция по получению направления размещены на сайте balabaqsha.bilimalmaty.kz. Если в списке доступных организаций отсутствует необходимый детский сад, то свободные места в данной организации отсутствуют. Свободные места можно посмотреть на сайте balabaqsha.bilimalmaty.kz в разделе "Просмотр статистики".

По всем вопросам, связанным с детсадами, можно обратиться в сall-center по номерам: 1308, +7 (727) 338-33-88.

По техническим вопросам по номеру: +7 (771) 030-17-48 (WhatsApp/звонки) будние дни с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 – обеденное время).

Для просмотра пошаговой инструкции необходимо перейти по ссылке.