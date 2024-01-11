Стартовал приём заявок на присуждение госпремии имени Абая

В Казахстане объявлен конкурс на соискание государственной премии в области литературы и искусства имени Абая, передаёт BaigeNews.kz.

Госпремия присуждается гражданам Казахстана и иностранцам за выдающиеся произведения в области литературы и искусства, признанные особо ценным вкладом в развитие культуры РК.

"По условиям выдвижение работ на соискание премии производится коллегиями государственных органов, творческими союзами и коллективами. Могут выдвигаться работы (одна работа) одного автора или коллектива авторов, исполненные для публичного обращения не ранее чем за пять лет и не позднее чем за один год до окончания приёма работ", - сообщили в Минкультуры и информации.

Количество претендентов коллектива соискателей не должно превышать пяти человек. Работа может выдвигаться только один раз.

Список работ, представленных на конкурс, с указанием авторов и организаций будет опубликован в республиканских СМИ.

Приём заявок и работ от претендентов продлится до 1 марта.