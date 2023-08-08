Стартовал приём заявок на соискание Национальной премии в области печатной, радио и интернет-журналистики "URKER" - 2023, передаёт BaigeNews.kz.

Претендовать на получение премии могут республиканские, региональные и международные радиостанции, печатные и интернет-издания, производящие и распространяющие медиаконтент.

Приём заявок будет осуществляться до 4 сентября включительно.

"Заявленные работы должны быть опубликованы в период с 25 сентября 2022 года до 8 августа 2023 года. Конкурсные работы должны быть опубликованы в печатном издании, на интернет-ресурсе либо выйти в радиоэфире. Каждый соискатель имеет право на участие только в двух номинациях (не более)", - сообщили в МИОР.

Заявки принимаются на официальном сайте премии - urker-awards.kz по 12 номинациям:

Лучшее интервью года Лучший репортаж года Лучший материал на социальную тему Лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова) Лучший аналитический материал года Лучший проект на радиостанции Лучшая фотография года Лучший новостной портал года Лучшее региональное СМИ года Лучшее международное СМИ года (в области печатной, радио- и интернет-журналистики) Лучший подкаст года Лучший YouTube канал года

Оценивать работы будет независимое жюри премии, в состав которого входят авторитетные журналисты, заслуженные деятели отрасли и международные медиаэксперты.

По итогам конкурса лучшему представителю в каждой номинации присваивается звание Победителя премии с вручением памятной статуэтки "URKER" и денежной премии в размере 1 000 000 тенге.

Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК, корпоративный Фонд "Медиа дамыту қоры".