Стартовал приём заявок на национальную премию Urker
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Стартовал приём заявок на соискание Национальной премии в области печатной, радио и интернет-журналистики "URKER" - 2023, передаёт BaigeNews.kz.
Претендовать на получение премии могут республиканские, региональные и международные радиостанции, печатные и интернет-издания, производящие и распространяющие медиаконтент.
Приём заявок будет осуществляться до 4 сентября включительно.
"Заявленные работы должны быть опубликованы в период с 25 сентября 2022 года до 8 августа 2023 года. Конкурсные работы должны быть опубликованы в печатном издании, на интернет-ресурсе либо выйти в радиоэфире. Каждый соискатель имеет право на участие только в двух номинациях (не более)", - сообщили в МИОР.
Заявки принимаются на официальном сайте премии - urker-awards.kz по 12 номинациям:
- Лучшее интервью года
- Лучший репортаж года
- Лучший материал на социальную тему
- Лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова)
- Лучший аналитический материал года
- Лучший проект на радиостанции
- Лучшая фотография года
- Лучший новостной портал года
- Лучшее региональное СМИ года
- Лучшее международное СМИ года (в области печатной, радио- и интернет-журналистики)
- Лучший подкаст года
- Лучший YouTube канал года
Оценивать работы будет независимое жюри премии, в состав которого входят авторитетные журналисты, заслуженные деятели отрасли и международные медиаэксперты.
По итогам конкурса лучшему представителю в каждой номинации присваивается звание Победителя премии с вручением памятной статуэтки "URKER" и денежной премии в размере 1 000 000 тенге.
Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК, корпоративный Фонд "Медиа дамыту қоры".
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