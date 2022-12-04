Старшеклассники за победу на олимпиаде получили гранты от Astana IT University

Фото: акимат Карагандинской области

Десятиклассники из Темиртау завоевали гран-при на международных соревнованиях "STEM Олимпиада – инновации в образовании" среди учащихся 8–11 классов, а одиннадцатиклассники из Караганды стали обладателями грантов на обучение в Astana IT University, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области.

В интеллектуальном состязании приняли участие более 280 команд – это свыше 500 школьников из 180 учебных заведений регионов и городов Казахстана, а также ученики из России, Узбекистана, Кыргызстана.

Главный приз – два гранта на обучение в Astana IT University. Также призёры получили игровые приставки, ноутбуки, планшеты со встроенной программой обучения, смартфоны, экшен-камеры, смарт-часы, электронные книжки.

Обладателями гран-при стали учащиеся 10-го класса школы-лицея №20 Темиртау Данил Лазарев и Артемий Кочетов. Их руководитель – Ализ Ахмет. Школьникам за победу вручили кубок и PlayStation.

Гранты Astana IT University получила команда Teen Spirit – учащиеся 11-го класса СШЛИ "Дарын" Ерасыл Советов и Алибек Тастен. Руководитель – Асель Касым.

"В Астане впервые на международном уровне проведена STEM-олимпиада. В этом году наши ученики выиграли гранты на обучение в Astana IT University. Чтобы участвовать в олимпиаде, ребята в июне прошли тестирование – им нужно было создать мини-грузовик с пропеллером и механизм для запуска бумажных самолётов. Это всё проверялось в первый день олимпиады, и дополнительно им дали ещё задание. Во второй день было тестирование по программированию и моделированию, состоящее из 120 вопросов. И по результатам двух туров ученики набрали наивысший балл", – рассказала руководитель команды и учитель информатики СШЛИ "Дарын" Асель Касым.

Олимпиада организована Astana Innovation.