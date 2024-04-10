Стало известно, сколько казахстанцев заняты во вредных условиях труда

В Бюро нацстатистики назвали численность работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz.

По результатам обследования предприятий в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, работало 410,3 тысячи человек (2022 год – 386,3 тысяч человек).

Основная доля работников приходится на сферу промышленности, а именно, обрабатывающую промышленность – 112,6 тысяч человек. Большая часть занятых подвергается воздействию повышенного уровня шума и вибрации – 187 тысяч человек.

"По регионам среди работников обследованных предприятий наибольшая доля занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, отмечена в Карагандинской – 45,1%, Мангистауской – 43,6%, Павлодарской – 42,2%, Ұлытау – 40,2% и Восточно-Казахстанской областях – 32,5%. Наименьшая доля работников - в Кызылординской области (8,8%)", - сообщили в Бюро нацстатистики.

В 2023 году на льготы и компенсации за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда предприятиями затрачено 255 182,6 миллиона тенге. Дополнительный отпуск был предоставлен 543,5 тысячи человек, доплатами за вредные и другие неблагоприятные условия труда воспользовались 419,4 тысячи человек, получали молоко и равноценные пищевые продукты 323,8 тысячи человек, получали лечебно-профилактическое питание 97,8 тысячи человек, в режиме сокращенного рабочего дня работали 45,8 тысячи человек.