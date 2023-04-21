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24.kg Сегодня, 17:41
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Сегодня, 17:41
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Фото: 24.kg

Стало известно, почему полиция не принимает меры после сигнала о бытовом насилии

Ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч вызовов на семейные конфликты. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Их не становилось меньше и тогда, когда "побои" и "легкий вред здоровью" преследовались в порядке уголовного законодательства. Как видно на слайде, в 2015-2016 годы по более 100 тысячам сообщениям виновные не несли никакого наказания. Законодательство поменяли, однако столкнулись с другой проблемой", - сказал Игорь Лепеха в мажилисе на обсуждении вопросов бытового насилия и жестокого обращения с женщинами и детьми.

По его словам, зачастую жертвы не хотят "выносить сор из избы", поскольку находятся в финансовой и психологической зависимости от агрессора.

"В свою очередь министерством внутренних дел принимаются меры реагирования по каждому сигналу о бытовом насилии. В то же время по 60 процентов из них полиция не смогла принять меры из-за отказа потерпевших от подачи заявлений. А без этого, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь "домашних тиранов" к ответственности. Как результат – безнаказанность порождает вседозволенность. Рукоприкладство переходит в привычку. А отсюда уже более тяжкие последствия", - добавил спикер.

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Сегодня, 17:41
203
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