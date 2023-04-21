Стало известно, почему полиция не принимает меры после сигнала о бытовом насилии

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Ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч вызовов на семейные конфликты. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Их не становилось меньше и тогда, когда "побои" и "легкий вред здоровью" преследовались в порядке уголовного законодательства. Как видно на слайде, в 2015-2016 годы по более 100 тысячам сообщениям виновные не несли никакого наказания. Законодательство поменяли, однако столкнулись с другой проблемой", - сказал Игорь Лепеха в мажилисе на обсуждении вопросов бытового насилия и жестокого обращения с женщинами и детьми.

По его словам, зачастую жертвы не хотят "выносить сор из избы", поскольку находятся в финансовой и психологической зависимости от агрессора.