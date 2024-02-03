  • 4 Февраля, 00:42
  • BAIGENEWS

Стало известно о возможных сбоях в работе eGov

Вчера, 23:38
АВТОР
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baigenews.kz/Артем Чурсинов Вчера, 23:38
Вчера, 23:38
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Фото: baigenews.kz/Артем Чурсинов

О вероятной недоступности eGov с вечера 3-го февраля до утра 4-го февраля сообщил Telegram-канал портала, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что это связано с обновлениями сопровождаемых сервисов.

 "С 21:00 часов 3 февраля 2024 года до 08:00 часов 4 февраля 2024 года возможна кратковременная недоступность проектов, сопровождаемых АО "Национальные информационные технологии". Благодарим вас за понимание",  говорится в сообщении.

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