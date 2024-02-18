Стало известно о суициде бухгалтера отдела образования на фоне проверки в Туркестанской области

Бухгалтер районного отдела образования Мактааральского района совершил суицид. Об этом стало известно накануне. Информацию подтвердили в областном Департаменте полиции. Инцидент произошел 25 января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

"25 января отделом полиции Мактааральского района зарегистрировано уголовное дело по факту совершения суицида по статье 105 часть 1 УК Республики Казахстан (доведение до самоубийства) и проводится досудебное расследование", — говорится в ответе на официальный запрос редакции издания.

Также известно, что с конца прошлого года управление образования Туркестанской области проверяют на "чистоту". В Департаменте экономических расследований ответили, что в отношении бухгалтеров районного отдела образования Мактааральского района действительно возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. О каких суммах идет речь пока неизвестно.

"В настоящее время Департаментом экономических расследований в отношении бухгалтеров "Мактааральского районного отдела образования" возбуждено уголовное дело по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК, хищение денежных средств из государственного бюджета. Ведется следствие. В соответствии с частью 1 статьи 201 УК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению", — сообщили в ДЭР Туркестанской области.

В самом управлении образования отказались комментировать информацию о своем сотруднике. Также в социальных сетях появилась информация о задержании руководителя управления образования. Пока что официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, в декабре 2023 года Антикор сообщил о расследовании в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов. По их данным, в деле фигурируют 17 человек. Им вменяют хищение бюджетных средств в размере 2,6 млрд тенге. Примерно такая же ситуация сложилась в отделе образования Келесского района. По данным делам ведется расследование.