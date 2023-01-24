Стало известно о новом владельце ТЭЦ Риддера и его планах

Аварийную ТЭЦ в Риддере приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике. Об этом сообщил замакима Восточно-Казахстанской области Ержан Нурбаев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, команду возглавляет опытный специалист Куралбек Абдрахманов. Компания работает в Караганде и Астане.

Сумма сделки - коммерческая тайна. Однако известно, что новый инвестор уже подключился к работе и сейчас находится непосредственно на ТЭЦ в Риддере.

"Собственник уже пригласил компании для ремонта турбин по выработке электроэнергии. Продолжается ремонт тракта подачи угля, сегодня ночью завершат работы по проклейке и, затем будет пуско-наладочный процесс, и уже завтра планируют подавать уголь на станцию в обычном режиме", - сообщил Нурбаев.

Замакима уточнил, что инвестор планирует построить в Риддере завод по производству кокса. Этот продукт пользуется спросом во всём мире. В процессе выделяется газ, который используют для растопки котлоагрегатов. Также при производстве кокса происходит нагрев воды до 95 градусов, её можно использовать в теплосети.

В акимате уточнили, что новые собственники намерены наладить деловые отношения и с градообразующим предприятием "Казцинк", кокс они намерены производить для металлургического завода, а излишки хотят экспортироваться в КНР.

В строительстве завода по выпуску кокса есть и другие плюсы - это экологическая составляющая, отпадает надобность в золоотвале, так как золы при производстве кокса практически нет.

Отметим, что компания-инвестор уже проводит все необходимые платежи, в том числе за покупку необходимого оборудования и производимые работы. В ближайших планах - провести отопительный сезон в штатном режиме. А уже летом начнётся полномасштабная модернизация ТЭЦ и строительство завода.

"У нового собственника есть чёткое понимание дальнейших действий и опыт реализации подобных проектов", - сказал Ержан Нурбаев.

Он отметил, что инвестор готов приобрести жильё для будущих специалистов обновлённого коммунального предприятия, чтобы не возникало дефицита кадров.