Стало известно место Казахстана в мировом ММА
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Сайт MMA-Oracle.com обновил рейтинг стран в профессиональных смешанных единоборствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Абсолютным лидером является США. "Актив" страны оценивается сайтом в 209 428 баллов. На втором месте - Бразилия - 140 091 балл. Замыкает тройку сильнейших стран в ММА Россия - 84 587 баллов.
Казахстан в этом рейтинге на 15 строчке - 7 718 баллов.
Топ-10 стран в профи-ММА:
1. США — 209 428
2. Бразилия — 140 091
3. Россия — 84 587
4. Япония — 50 129
5. Великобритания — 27 881
6. Канада — 21 274
7. Польша — 19 843
8. Украина — 16 211
9. Франция — 14 023
10. Австралия — 10 213
15. Казахстан — 7 718.
Самым видным представителем Казахстана в профессиональном ММА на данный момент является Шавкат Рахмонов (18-0). Он выступает в UFC, где провёл шесть боёв, одержав шесть досрочных побед.
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