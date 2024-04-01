Стало известно место Казахстана в мировом ММА

Сайт MMA-Oracle.com обновил рейтинг стран в профессиональных смешанных единоборствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Абсолютным лидером является США. "Актив" страны оценивается сайтом в 209 428 баллов. На втором месте - Бразилия - 140 091 балл. Замыкает тройку сильнейших стран в ММА Россия - 84 587 баллов.

Казахстан в этом рейтинге на 15 строчке - 7 718 баллов.

Топ-10 стран в профи-ММА:

1. США — 209 428

2. Бразилия — 140 091

3. Россия — 84 587

4. Япония — 50 129

5. Великобритания — 27 881

6. Канада — 21 274

7. Польша — 19 843

8. Украина — 16 211

9. Франция — 14 023

10. Австралия — 10 213

15. Казахстан — 7 718.

Самым видным представителем Казахстана в профессиональном ММА на данный момент является Шавкат Рахмонов (18-0). Он выступает в UFC, где провёл шесть боёв, одержав шесть досрочных побед.