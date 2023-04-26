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mazyr.by Вчера, 17:45
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Вчера, 17:45
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Фото: mazyr.by

Стало известно, когда в Астане отключат отопление

В связи с наступлением благоприятных погодных условий в Астане принято решение поэтапного отключения отопления с 27 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

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Вчера, 17:45
621
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