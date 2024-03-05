Стало известно, какие подарки хотят получить женщины на 8 марта

По итогам января текущего года цены на растения и цветы в Казахстане выросли на 8,2 процента за год.

В региональном разрезе наибольшее удорожание было отмечено в Карагандинской области: на очень ощутимые 41,5 процента за год, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom. В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматинская область (плюс 18,1 процента) и Астана (плюс 14,5 процента). Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматы: на 1,3 процента. В Акмолинской, Жамбылской и Жетысуской областях цены остались на уровне января прошлого года. Ещё в двух регионах цены снизились: в Павлодарской области - на 0,9процента в годовой динамике, в Улытауской области - на 6,1процента.

Популярные во всём мире розы на сельскохозяйственных рынках РК в январе продавали в среднем по 946 тенге за штуку. Дороже всего они обходились жителям Абайской области: 1,4 тысячи тенге. Чуть дешевле эти цветы стоили в Костанайской (1,3 тысячи тенге) и Восточно-Казахстанской (1,2 тысячи тенге) областях. Меньше всего платить за одну розу приходилось в Шымкенте: всего 600 тенге. В Западно-Казахстанской области розы стоили 648 тенге, в Кызылординской — 667 тенге.

Тем временем за 2022 год в Казахстане собрали 17,6 миллиона цветов. Цветы выращивали и собирали в 13 из 20 регионов страны.

Больше всего цветов за год собрали в Алматинской области: 7,8 миллиона штук, годовой рост — сразу в 10,9 раза. На второй и третьей строчках расположились Акмолинская (5,3 миллиона штук) и Карагандинская (2,2 миллиона штук) области.

Что касается финансовых вливаний в сектор, инвестиции в основной капитал в сфере выращивания цветов и семеноводства цветочных культур за январь–декабрь 2023 года составили 554,8 миллиона тенге, которые распределись всего на два региона — Туркестанскую (545,4 миллиона тенге) и Карагандинскую (9,5 миллиона тенге) области.

В преддверии 8 марта аналитики Energyprom.kz изучили структуру казахстанских экспорта и импорта цветов со странами ЕАЭС.

По итогам января–декабря 2023 года в страны ЕАЭС Казахстан чаще всего отправлял свежие срезанные цветы и бутоны роз, гвоздик и хризантем. Помимо этого, на экспорт часто шли привитые или непривитые розы и орхидеи, а также гиацинты, нарциссы и тюльпаны, находящиеся в состоянии вегетации и цветения.

Впрочем, импортные категории весьма схожи: в РК из ЕАЭС чаще всего завозили срезанные цветы и бутоны роз, привитые или непривитые розы, свежие срезанные цветы и бутоны хризантем, а также орхидеи, гиацинты, нарциссы и тюльпаны, находящиеся в состоянии вегетации и цветения. Подробные данные можно посмотреть в таблице.

Любопытно, что, по данным опроса picodi.com, проведённого в 2022 году, лишь 39% казахстанских женщин хотят получить к празднику цветы.

87 процентов женщин чаще всего получают цветы на работе, 89 процента — от близких. Кстати, женщины в 56 процентов случаев сами дарят цветы 8 марта. Мужчины дарят цветы в 70 процентах случаев.

Отметим: согласно опросу, цветы занимают лишь пятое место среди предпочитаемых подарков. Самыми желанными подарками к 8 марта женщины считают деньги (69 процентов), духи (63 процента) и косметику (54 процента). А вот меньше всего казахстанкам хотелось бы получать в подарок алкоголь (50 процентов), нижнее бельё (44 процента) и открытки (38 процента).