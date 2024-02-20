Стало известно число казахстанцев, состоящих на учете наркозависимостью

Руководитель управления Департамента организации медицинской помощи Анжела Бексултанова в ходе круглого стола на площадке Службы центральных коммуникаций назвала число казахстанцев, состоящих на учете с наркотической зависимостью, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Анжелы Бексултановой, на динамическом наблюдении с диагнозом "психические поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ" всего состоят 108 тысяч 722 человека, из них 18 329 человек - на учете с зависимостью от наркотических и психотропных веществ.

"Из числа наркозависимых у нас 91% (16 817) – мужчины, 9% (1 512) – женщины, 2 734 (15%) – молодежь от 18 до 29 лет, 66 человек – дети и подростки. Официальная статистика, к сожалению, не отражает реальное число наркозависимых в стране, так как данный показатель относится к латентным. Многие наркозависимые скрывают свое состояние", - уточнила спикер.

По словам Анжелы Бексултановой, в 2023 году в условиях круглосуточного стационара пролечено около 3 534 пациентов с наркозависимостью.

"На протяжении 20 лет реализуется комплексная программа медико-социальной реабилитации наркозависимых, которая включает детоксикацию, психотерапевтическое и психокоррекционное лечение, социальную реабилитацию", - отметила представитель Минздрава.

Она отметила, что в этом году отделения медико-социальной реабилитации планируют развернуть в Абай, Улытау, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях.