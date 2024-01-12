Стали известны подробности о смерти школьника на уроке физкультуры в Шымкенте

Смерть восьмиклассника во время урока физкультуры потрясла Шымкент. Трагедия произошла в школе №48. Ученики собирались играть в футбол. Азамат встал у ворот и вдруг потерял сознание. Он скончался до прибытия "скорой", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Он стоял у ворот, был защитником. В этот момент у него закатились глаза, и он упал. Я непрерывно делал массаж в надежде спасти его. Он всегда присутствовал на уроках, никогда не пропускал. Любил играть в футбол. Самым первым прибегал и просил сыграть в футбол. Всегда был защитником, мячом по голове не получал", - сообщил учитель физкультуры Нурлан Байсейитов.

Гульжамал Розиева работает медсестрой в этой школе 20 лет. Говорит, что жалоб на здоровье у Азамата не было. В момент трагедии она оказала первую помощь мальчику.

"Азамат уже лежал на полу в спортивном зале. Я сразу дала понюхать нашатырный спирт. Обычно после этого дети приходят в сознание. А у него не было никакой реакции. Затем я хорошо намочила вату и прижала к носу. Мне показалось, что он немного пошевелился. Я обрадовалась, физрук в это время делал массаж на ноги и руки. "Скорая" приехала быстро, и начали оказывать помощь", - вспоминает медсестра.

Реанимационные мероприятия не помогли.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведётся расследование.