Стала известна сумма зарплат игроков "Барыса" в новом сезоне
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"Барыс" занял 13 место среди всех команд Континентальной хоккейной лиги по сумме зарплат хоккеистов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на shaiba.kz.
"Спорт-Экспресс" опубликовал соответствующий рейтинг, где СКА занял первое место. Совокупная зарплата всех игроков армейского клуба составила 896 млн рублей. На втором месте казанский "Ак Барс" - 875 млн рублей. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА, хоккеисты которого в общем заработают 857 млн рублей в следующем сезоне.
Астанинский "Барыс" в этом рейтинге занял 13 место. Платёжная ведомость казахстанской команды составила 486 млн рублей.
Последнее место занимает "Северсталь" - 316 млн. Отметим, что по ходу сезона все клубы должны добраться до пола зарплат, который составляет 405 млн рублей. Потолок же установлен на отметке в 900 млн рублей.
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