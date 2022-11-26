Стала известна причина перебоев с интернетом в Астане

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В Государственной технической службе объяснили, почему сегодня вечером жителям столицы оказался недоступен интернет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

По данным ГТС, причиной стала авария на оборудовании электроснабжения на интернет-шлюзах в Астане и Акмолинской области. В результате специалисты зафиксировали сбои на телекоммуникационном оборудовании.

"Проведены работы по переходу на резервные источники питания. Сбой электросети не отразился на работоспособности систем, однако возникли сбои в работе сети Интернет в Астане и Акмолинской области", — говорится в сообщении.

В ГТС также добавили, что на данный момент всё работает в штатном режиме.

Напомним, жители столицы жаловались на отсутсвие интернета сегодня вечером в районе семи часов вечера. По словам пользователей, сначала пропал мобильный интернет, а затем астанчане не смогли зайти в Сеть и при помощи компьютеров. К 20:00 интернет в столицу вернулся.