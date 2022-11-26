Жители Астаны жаловались на неработающий интернет

Фото: molva33.ru

Жители столицы в социальны сетях обсуждают перебои с интернетом, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают пользователи, интернет начал пропадать вечером: сначала стал недоступен мобильный, затем появились проблемы и с проводным. Сеть вернулась к астанчанам в районе 20 часов вечера.

Отключения интернета некоторые пользователи соцсетей связывают с митингами, однако госорганы пока не дали официального комментария.