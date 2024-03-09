Стала известна дата боя Жанибека Алимханулы с Хамзой Ширасом

Журналист Джейк Донован поделился инсайдом о потенциальном поединке между чемпионом мира WBO/IBF в среднем весе Жанибеком Алимханулы из Казахстана и британским претендентом Хамзой Ширазом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Накануне Алимханулы и Шираз встретились лицом к лицу на вечере бокса Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну в Эр-Рияде, а промоутеры Хамзы из Queensbury Promotions заявили о готовности организовать такое противостояние.

"Вокруг Хамзы Шираза ходят два слуха. Согласно одному из них, в июне он подерется с объединённым чемпионом в среднем весе Жанибеком Алимханулы. По другим слухам (которые я слышал из разных источников), он встретится с Остином Уильямсом в рамках турнира Matchroom Boxing vs. Queensbury Promotions в формате „пять на пять“", — написал Донован в социальной сети Х.

Отметим, что Хамза Шираз имеет за плечами 19 побед и ни одного поражения и является первым номером рейтинга среднего веса от WBO, а также занимает второе место в рейтинге WBC.