Стал известен состав сборной Казахстана по дзюдо на турнир Grand Slam в Париже

В соревнованиях "Большого шлема", которые пройдут со 2 по 4 февраля в Париже, Казахстан представят 14 мастеров татами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта.

В весовой категории 60 кг это Елдос Сметов, Нурканат Серикбаев.

66 кг: Гусман Кыргызбаев, Есет Куанов

73 кг: Аскар Наркулов, Данияр Шамшаев

81 кг: Абылайхан Жубаназар, Руслан Мусаев

90 кг: Айдар Арапов, Ермахан Ануарбеков

100 кг: Нурлыхан Шархан, Бекзат Шагатаев

+100 кг: Галымжан Кырыкбай, Ерасыл Кажыбаев.

В турнире примут участие 661 дзюдоистов из 110 стран, которые будут бороться за медали в 14 весовых категориях.

По правилам Международной федерации дзюдо (IJF) чемпионы турнира Grand Slam получат по 1 000 рейтинговых очков, серебряные призеры - 700, бронзовые призеры 500 баллов.