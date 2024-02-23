Стадо сайгаков застрелили браконьеры в Кызылординской области
Сегодня, 20:30
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Сегодня, 20:30Сегодня, 20:30
110Фото: Минэкологии РК
Браконьеров с тушами сайгаков задержали в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.
Инспекторы областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с сотрудниками природоохранной полиции в ночь 23 февраля на 77 километре трассы Кызылорда-Жезказган остановили и проверили автомобиль Mitsubishi Pajero.
В ходе осмотра машины найдены два ножа, охотничье ружьё, прожектор, 30 туш сайгаков без головы и внутренности, одна туша сайгака без внутренностей и пять голов сайгаков с рогами.
По данному факту департаментом полиции Кызылординской области проводится досудебное расследование.
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