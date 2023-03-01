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фото очевидца Сегодня, 14:10
121
Сегодня, 14:10
121
Фото: фото очевидца

Стадо сайгаков засняли рядом с Астаной

Жители села Талапкер, что в шести километрах от столицы, засняли стадо сайгаков у своих домов, передаёт Baigenews.kz. 

По словам очевидцев, животные уже четвёртый день ходят у посёлка. 

"Они всё ближе и ближе подходят к посёлку. Сегодня с утра местные собаки начали их гонять", - сказал один из очевидцев. 

По данным Минэкологии, на территории Казахстана обитает более 90% всемирной популяции сайгаков. Министерство в 2023 году планирует провести научное исследование их популяции. В этой связи был продлён мораторий на использование сайгаков, их частей и дериватов на всей территории республики до 2024 года. 

За последние десять лет популяция животных увеличилась в шесть десятков раз. Вот уже второй год ведутся разговоры о необходимости регулировать их численность, которая перевалила за миллион-триста. Ранее корреспондент BaigeNews.kz записала мнения экспертов на этот счёт. 

 

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#сайгаки #животные
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 14:10
121
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