Стадо сайгаков засняли рядом с Астаной

Фото: фото очевидца

Жители села Талапкер, что в шести километрах от столицы, засняли стадо сайгаков у своих домов, передаёт Baigenews.kz.

По словам очевидцев, животные уже четвёртый день ходят у посёлка.

"Они всё ближе и ближе подходят к посёлку. Сегодня с утра местные собаки начали их гонять", - сказал один из очевидцев.

По данным Минэкологии, на территории Казахстана обитает более 90% всемирной популяции сайгаков. Министерство в 2023 году планирует провести научное исследование их популяции. В этой связи был продлён мораторий на использование сайгаков, их частей и дериватов на всей территории республики до 2024 года.

За последние десять лет популяция животных увеличилась в шесть десятков раз. Вот уже второй год ведутся разговоры о необходимости регулировать их численность, которая перевалила за миллион-триста. Ранее корреспондент BaigeNews.kz записала мнения экспертов на этот счёт.