Стадо овец съело 100 килограммов конопли в Греции

Овцы пробрались в теплицу и съели стокилограммовую плантацию марихуаны в Греции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Стадо паслось на частично затопленной Салоникской равнине. В поисках пропитания животные забрели в теплицу фермера, который выращивал каннабис для медицинских целей, и разорили её. Когда пастух догнал своё стадо, он сразу заподозрил неладное и догадался о произошедшем по странному поведению овец.

Оставшийся без урожая фермер уточнил, что пропало около 100 килограммов растений. При этом ранее его ферма пострадала и от шторма "Даниэль".

"Я не знаю смеяться или плакать", — прокомментировал он произошедшее.

Ранее наводнение в Греции, особенно на Салоникской равнине, подтопило пастбища, из-за чего животным не хватает травы, сообщает Greek Reporter. Шторм "Даниэль" также оставил многих греков без мебели, некоторые дома стали полностью непригодны для жизни. Погибли минимум 16 человек и десятки животных.