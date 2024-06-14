Стадо овец попало под колеса на трассе в СКО

Водитель в СКО допустил наезд на стадо овец на автодороге Жезказган — Петропавловск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате ДТП восемь овец погибли, машина получила механические повреждения. Водитель не пострадал.

“В отношении владельца животных, спровоцировавших ДТП, составлен протокол за нарушение правил выпаса домашних животных. Напоминаем, что бродячий скот может представлять опасность. Убедительно просим не допускать вольного выпаса. Сотрудниками ОП района на постоянной основе ведется профилактика подобных происшествий”, — сообщает начальник отдела полиции Кызылжарского района Алихан Байкадамов.

Всего с начала года в СКО зарегистрировано 1204 нарушения правил выпаса домашнего скота.