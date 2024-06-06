Ссора в очереди за гумпомощью довела до суда жительниц Кульсары

Конфликт при получении гуманитарной помощи в виде продуктов питания довёл до суда двух жительниц Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в мае 2024 года в здании "Нақыш" города Кульсары. Гражданки Т. и Д. поспорили между собой при получении продуктов, Д. толкнула потерпевшую Т., в результате чего она упала и получила телесные повреждения, сообщает Жылыойский районный суд.

На гражданку Д. завели административное дело по части 1 статьи 73-1 КоАП РК (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности).

"Вина Д. в совершении административного правонарушения полностью доказана заключением судебной медицинской экспертизы, видео и аудиозаписью, заявлением, объяснениями, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела. Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, потерпевшей Т. причинён вред здоровью лёгкой степени", – сообщили в суде.

Суд приговорил Д. к административному штрафу в размере 38 766 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу.