Ссора в очереди за гумпомощью довела до суда жительниц Кульсары
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Конфликт при получении гуманитарной помощи в виде продуктов питания довёл до суда двух жительниц Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в мае 2024 года в здании "Нақыш" города Кульсары. Гражданки Т. и Д. поспорили между собой при получении продуктов, Д. толкнула потерпевшую Т., в результате чего она упала и получила телесные повреждения, сообщает Жылыойский районный суд.
На гражданку Д. завели административное дело по части 1 статьи 73-1 КоАП РК (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности).
"Вина Д. в совершении административного правонарушения полностью доказана заключением судебной медицинской экспертизы, видео и аудиозаписью, заявлением, объяснениями, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела. Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, потерпевшей Т. причинён вред здоровью лёгкой степени", – сообщили в суде.
Суд приговорил Д. к административному штрафу в размере 38 766 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу.