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Лента новостей

media.az Сегодня, 10:11
228
Сегодня, 10:11
228
Фото: media.az

Ссора мужчин закончилась поножовщиной в Павлодаре

На Telegram-канале Tipavlo опубликовано видео с описанием "на автовокзале Павлодара была поножовщина".

Данный факт зарегистрирован в Северном отделе полиции города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Polisia.kz.

Установлено, что в ходе ссоры 34-летний павлодарец нанёс ножевое ранение в ногу своему знакомому - 35-летнему уроженцу Алматинской области. Мужчина госпитализирован.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 107 УК РК. Обстоятельства и причины устанавливаются.

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#поножовщина #ссора #Павлодар
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:11
228
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