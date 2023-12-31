США тратят на спасение двух видов рыб половину своего экологического бюджета

Из 1,2 млрд долларов в год, которые тратятся на поддержку исчезающих и находящихся под угрозой исчезновения видов, около половины идет на восстановление только двух видов рыб: лосося и стальноголовой форели у Западного побережья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Анализ данных за 2020 год, проведенный Associated Press, показал, что на рыбу пришлось 67% расходов, в основном на популяции лосося. Млекопитающие были на втором месте с 7% расходов, а птицы - около 5%. Насекомые получили всего 0,5% денег, а растения около 2%.

"За крошечную часть бюджета, идущего на пятнистых сов, мы могли бы спасти целые виды кактусов, которые менее харизматичны, но имеют на порядок меньший бюджет", — сказала Лия Гербер, профессор природоохранной науки в Университете штата Аризона.

Так на спасение горной улитки в Вирджинии в 2020 году было потрачено 100 долларов. Есть виды, на которые вообще не тратятся средства. Например, каменные мух в Национальном парке Глейшер, калифорнийская тигровая саламандра, кустарниковый люпин во Флориде.

Ботаники предполагают, что с 1973 года, когда был принят закон США об исчезающих видах, уже более 2500 растений столкнулись с угрозой исчезновения. Тем не менее, большинство из них не получили защиту.

Сегодня под охраной находится более 900 деревьев, папоротников, цветов и другой флоры. В совокупности они получили около 26 миллионов долларов в 2020 году.