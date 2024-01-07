США предложили вознаграждение в 10 млн долларов за информацию об источниках доходов ХАМАС

Государственный департамент США предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов тому, кто предоставит информацию, которая поможет раскрыть и разрушить механизмы финансирования боевиков группировки ХАМАС, передаёт BaigeNews.kz.

Вознаграждение можно получить за данные о пяти главных финансистах ХАМАС, которые находятся в Турции и Судане: Абдельбасите Хамзе Эльхассане Хайре, Амере Камале Шарифе Альшаве, Ахмеде Саду Джахлебе, Валиде Мохаммеде Мустафе Джадалле и Мухаммеде Ахмаде Абд Аль-Даиме Насралле.

Государственный департамент США признал ХАМАС иностранной террористической организацией в октябре 1997 года и организацией ЦУР в октябре 2001 года.

"Вознаграждение может быть предоставлено за информацию, ведущую к выявлению и пресечению деятельности: любой источник дохода ХАМАСА или его ключевые механизмы содействия финансированию; основные доноры или финансовые посредники ХАМАСА; финансовые учреждения или обменные пункты, содействующие операциям ХАМАСА; предприятия или инвестиции, принадлежащие или контролируемые ХАМАС или его финансистами; подставные компании, занимающиеся международными закупками технологий двойного назначения от имени ХАМАСА; преступные схемы с участием членов и сторонников ХАМАСА, которые приносят финансовую выгоду организации", — говорится в тексте заявления Госдепа США.

В Госдепе указали, что средства считаются частью программы "Вознаграждения за правосудие", которая была основана еще в 1984 году.