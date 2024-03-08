США построят в Палестине порт для гуманитарных грузов

Президент США Джо Байден поручил военным построить временный порт на берегу сектора Газа, через который можно будет доставлять гуманитарную помощь по морю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Байден объявит о своем решении в выступлении перед Конгрессом, когда будет оглашать ежегодное послание о положении в стране.

По словам американских чиновников, временный порт обещает увеличить поставки гуманитарной помощи (продовольствия, воды, медикаментов, временного жилья) палестинцам "на сотни дополнительных грузовиков в день", однако на постройку такого порта потребуется "несколько недель".

Первые грузы прибудут из Кипра, где будет организован досмотр поставок израильскими властями, уточняют чиновники. При этом остается неясным, кто будет отвечать за строительство подъездных путей к порту и каким образом будет осуществляться безопасное распределение грузов среди населения.

В Газе нет собственного глубоководного порта, поэтому гуманитарные грузы поставляются автотранспортом. Однако после недавней трагедии, когда более ста палестинцев погибло в результате ЧП вокруг автоколонны с помощью, США, вслед за другими странами, решили доставлять грузы по воздуху на парашютах. Это, однако, сопряжено с огромными затратами, и объемы такой помощи недостаточны.

Между тем, по данным ООН, гуманитарный кризис в Газе грозит перерасти в катастрофу, а ВОЗ предупредил, что на севере Газы дети уже умирают от истощения.

Продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости практически перестали поступать в Газу с началом воздушной и наземной военной кампании Израиля, которая, в свою очередь, началась после нападения боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября, в результате которого было убито около 1200 человек и 253 были взяты в заложники.

В самой Газе за время боевых действий по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения погибло уже более 30 тыс. человек.