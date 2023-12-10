США поставят Израилю танковые снаряды в обход Конгресса

Вашингтон поставит Израилю 14 тысяч танковых снарядов без рассмотрения Конгрессом, так как, по утверждению Госдепа, это отвечает интересам национальной безопасности США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EuroNews.

Госдепартамент США одобрил продажу Израилю 14 тысяч танковых снарядов Израилю на сумму в 106,5 миллиона долларов. Сделано это будет в чрезвычайном порядке, без рассмотрения Конгрессом, так как, по словам главы ведомства Энтони Блинкена, сделка отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. В связи с этим Конгресс не сможет заблокировать продажу военной продукции, как это может произойти с обычными поставками.

Эта партия снарядов — часть более крупного пакета помощи Израилю, который в течение длительного времени рассматривается американскими законодателями. Закон о передаче военной помощи Израилю и Украины был подписан в Белом доме еще в ноябре, однако добиться его одобрения от Сената администрация Джо Байдена пока не может.

Накануне США наложили вето на проект резолюции в Совете Безопасности ООН, требовавшей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил США за поддержку, как материальную, так и политическую.

Израиль продолжает военную операцию против боевиков ХАМАС, в ходе которой гибнут и мирные жители. По данным подконтрольного группировке минздрава палестинского анклава, число жертв войны превысило 17,5 тысяч.