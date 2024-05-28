Директор колледжа похитил 29,5 млн тенге в Мангистауской области

Прокуроры проанализировали соблюдение законности расходования бюджетных средств в Мангистауской области и выявили факт хищения денег директором гуманитарного колледжа, передаёт BaigeNews.kz.

C декабря 2022 года по август 2023 года директор издавал необоснованные приказы о премировании 29 работников колледжа, в результате присвоил 29,5 миллиона тенге.

Приговором Бейнеуского районного суда его лишили свободы сроком на семь лет по пункту 2) части 4 статьи 189 УК РК.

Причиненный ущерб взыскан в доход государства в полном объёме.