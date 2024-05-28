Директор колледжа похитил 29,5 млн тенге в Мангистауской области
Сегодня, 16:04
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Сегодня, 16:04Сегодня, 16:04
41Фото: baigenews.kz
Прокуроры проанализировали соблюдение законности расходования бюджетных средств в Мангистауской области и выявили факт хищения денег директором гуманитарного колледжа, передаёт BaigeNews.kz.
C декабря 2022 года по август 2023 года директор издавал необоснованные приказы о премировании 29 работников колледжа, в результате присвоил 29,5 миллиона тенге.
Приговором Бейнеуского районного суда его лишили свободы сроком на семь лет по пункту 2) части 4 статьи 189 УК РК.
Причиненный ущерб взыскан в доход государства в полном объёме.
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