  • 28 Мая, 17:48
  • BAIGENEWS

Пожар в доме произошёл в Алматинской области

Сегодня, 17:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 17:21
Сегодня, 17:21
81
Фото: МЧС РК

В селе Байтерек Алматинской области загорелся недостроенный сарай. Пламя перекинулось на дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В сарае огнём была охвачена площадь 90 квадратных метров. Затем пожар перешёл на кровлю рядом стоящего нежилого дома. 

Спасатели ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. 

Самое читаемое

Наверх