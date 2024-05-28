Пожар в доме произошёл в Алматинской области

В селе Байтерек Алматинской области загорелся недостроенный сарай. Пламя перекинулось на дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В сарае огнём была охвачена площадь 90 квадратных метров. Затем пожар перешёл на кровлю рядом стоящего нежилого дома.

Спасатели ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.