Пожар в доме произошёл в Алматинской области
Сегодня, 17:21
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Сегодня, 17:21Сегодня, 17:21
81Фото: МЧС РК
В селе Байтерек Алматинской области загорелся недостроенный сарай. Пламя перекинулось на дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В сарае огнём была охвачена площадь 90 квадратных метров. Затем пожар перешёл на кровлю рядом стоящего нежилого дома.
Спасатели ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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