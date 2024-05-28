  • 28 Мая, 14:45
  • BAIGENEWS

Чудесное спасение: щенка вытащили из колодца в области Абай

Сегодня, 14:23
АВТОР
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oir.mob Сегодня, 14:23
Сегодня, 14:23
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Фото: oir.mob

В области Абай спасли четвероногого друга, передаёт BaigeNews.

На пульт дежурного Семея поступило сообщение о том, что собака упала в открытый колодец. Прибывшие на место спасатели при помощи альпинистского снаряжения спасли хвостатого друга из канализационного люка.

К слову, во время проведения аварийно-спасательных работ животное не пострадало.

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