Чудесное спасение: щенка вытащили из колодца в области Абай

В области Абай спасли четвероногого друга, передаёт BaigeNews.

На пульт дежурного Семея поступило сообщение о том, что собака упала в открытый колодец. Прибывшие на место спасатели при помощи альпинистского снаряжения спасли хвостатого друга из канализационного люка.

К слову, во время проведения аварийно-спасательных работ животное не пострадало.