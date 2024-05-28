Чудесное спасение: щенка вытащили из колодца в области Абай
Сегодня, 14:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:23Сегодня, 14:23
74Фото: oir.mob
В области Абай спасли четвероногого друга, передаёт BaigeNews.
На пульт дежурного Семея поступило сообщение о том, что собака упала в открытый колодец. Прибывшие на место спасатели при помощи альпинистского снаряжения спасли хвостатого друга из канализационного люка.
К слову, во время проведения аварийно-спасательных работ животное не пострадало.
Самое читаемое
- Строительство газохимического комплекса в ЗКО затянулось по вине Минэнерго
- Выпускница "Болашак" повесила свои многомиллионные долги перед государством на гарантов
- Ученицу НИШ ранил ножом подросток в Астане
- В Рафахе 50 человек погибли после ракетного удара Израиля
- Языковую политику обсудили в правительстве Казахстана