Пик паводка в Атырау ещё не наступил - ДЧС

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области прокомментировали текущую паводковую ситуацию в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Как рассказал заместитель руководителя ДЧС Руслан Шариев, в настоящее время наблюдается пик паводка в Махамбетском районе. В городе Атырау уровень воды в реке Жайык достиг отметки 6 метров.