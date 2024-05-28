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Пик паводка в Атырау ещё не наступил - ДЧС

Сегодня, 13:06
АВТОР
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скриншот Сегодня, 13:06
Сегодня, 13:06
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Фото: скриншот

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области прокомментировали текущую паводковую ситуацию в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Как рассказал заместитель руководителя ДЧС Руслан Шариев, в настоящее время наблюдается пик паводка в Махамбетском районе. В городе Атырау уровень воды в реке Жайык достиг отметки 6 метров.

 “Большая вода продолжает прибывать в город Атырау. Мы видим, что паводок к нам идет с Махамбетского района по одному руслу и продолжает накапливаться в реке Жайык. Вода расходится по двум обводным каналам - Соколок и Черная речка, больше ей уходить некуда. Пока точных дат наступления пика паводка в Атырау нет”, - рассказал Руслан Шариев.

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