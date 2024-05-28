Тарифы на электроэнергию снизили для актюбинских бизнесменов

С 1 июня 2024 года в Актюбинской области будут понижены тарифы на электроэнергию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

ТОО "Актобеэнергоснаб" подало уведомление в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Актюбинской области о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц на 4,7% с 46,82 тенге до 44,63 тенге за 1 кВт.ч. (без учета НДС).

“Сниженный тариф вводится в действие с 1 июня 2024 года. Снижение тарифа стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергии нерегулируемых энергоснабжающих организаций”, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что предпосылкой для снижения тарифа послужил переход потребителей (юридических лиц и бюджетных организаций области) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО "Актобеэнергоснаб"), что повлияло в сторону увеличения объема предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, соответственно и снижению тарифа.