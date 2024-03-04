США ограничат доступ Китая к технологиям искусственного интеллекта

Соединенные Штаты пересматривают свою политику защиты данных с дальнейшими торговыми ограничениями, направленными против Китая, поскольку такие технологии, как искусственный интеллект, несут с собой новые риски, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство France-Presse.

Использование конфиденциальных данных для разработки искусственного интеллекта может позволить противникам использовать технологию для преследования граждан США с целью шпионажа или шантажа, например, путем распознавания закономерностей в наборах данных для идентификации людей, чьи связи с правительством в противном случае были бы скрыты.

"Вашингтон начал осознавать "стратегическую ценность данных и ценность данных для национальной безопасности", - сказала Линдси Горман, старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла в Соединенных Штатах.

Она отметила, что расследование министерства торговли о рисках, связанных с китайскими технологиями в подключенных автомобилях, является "давно назревшим взглядом на прикладной уровень будущего интернета".

Вашингтон пытается ограничить возможность иностранных фирм покупать американские компании и получать доступ к американским данным. Правда пока эта информация достаточно открыта.

Исследование Университета Дьюка, опубликованное в ноябре, показало, что получить конфиденциальные данные о военнослужащих, находящихся на действительной службе, можно через брокеров данных за 12 центов за запись.