США не выдали визу главе МВД России для участия в саммите ООН

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США не выдали главе МВД России Владимиру Колокольцеву визу, в связи с чем он не сможет принять участие во встрече глав полицейских служб в ООН. Об этом заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

По его словам, это "очередное вопиющее нарушение международных обязательств" со стороны Вашингтона. Небензя уверен, что американские власти намеренно сорвали участие Колокольцева в саммите.

Российские дипломаты и чиновники неоднократно жаловались на визовую политику США, обвиняя их в недопуске российских граждан до важных международных мероприятий.

Еще в середине июля заместитель министра иностранных России Сергей Вершинин говорил, что ООН должна надавить на США и убедить их выполнять свои обязательства по выдаче виз, чтобы в мероприятиях всемирной организации могли также участвовать российские дипломаты.